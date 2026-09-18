Si bien los desastres naturales no se pueden prevenir, hay que ser conscientes sobre los protocolos de protección civil que pueden auxiliar a mantener a la familia a salvo.

Tal es el caso de la mochila de emergencia, un contenedor portátil con los suministros básicos para sobrevivir las primeras 48 a 72 horas posteriores a un desastre natural. Y en N+ te decimos 10 cosas que no pueden faltar en este kit familiar.

En el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026 que se celebrará el 19 de septiembre, vale la pena que conozcas cómo prepararla y dónde colocarla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Simulacro Nacional 2025: La Importancia de la Mochila de Emergencia y lo que Debe Contener

Para que la alerta sísmica no te tome por sorpresa, en una nota previa ya te adelantamos a qué hora sonará, además de compartirte un mapa con los estados donde sí y no sonará.

Recuerda que también llegará un alertamiento sonoro a tu celular acompañado de un mensaje en el que se te advertirá sobre este ejercicio de Protección Civil que se realizará al mediodía del sábado.

Aunque no es necesario que durante el simulacro salgas con tu Mochila de Emergencia, puede presentarse como una excelente oportunidad para actualizar los objetos que ya incluiste.

Después de verificar que la maleta que seleccionaste sea de un material resistente y duradero, vale la pena que hagas una lista con todos los objetos a incluir para asegurarte que no te falta ninguno.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda considerar estas 10 cosas:

Linterna con baterías extra: en caso de que falle el suministro eléctrico. Radio sin internet, ni redes de telefonía: este aparato te permitirá mantenerte informado y atento a cualquier aviso que emitan las autoridades posterior al sismo. Agua embotellada: coloca un par de botellas de agua envasada sin gas para mantenerte hidratado. Alimentos no perecederos: elige alimentos enlatados livianos, de tamaño personal y fáciles de abrir que no requieran cocinarse. También puedes incluir barras que te aporten energía. Ropa abrigadora: incluye cobijas, impermeables, así como ropa y zapatos cómodos extra para cambiar por si se mojan. Encendedor o cerillos. Silbato: En caso de quedar atrapado, será muy útil para solicitar ayuda y llamar la atención. USB con documentos importantes digitalizados: identificaciones, cartillas de vacunación, carnet de salud, números de familiares y amigos. Además de dinero en efectivo y fotos recientes de tu familia en una bolsa impermeable. Un juego extra de llaves de casa: Conserva siempre una copia en caso de extravío. Medicinas: Si en la familia hay bebés o personas con algún tratamiento médico específico, vale la pena incluir este tipo de insumos y una receta. Además de un botiquín de primeros auxilios básico.

También puedes contemplar otro tipo de insumos para uso en caso de emergencia como bolsas de plástico, guantes resistentes, aditamentos de limpieza, cuerdas y un kit básico de herramientas.

Es muy importante que todos en la familia conozcan la ubicación de la mochila de emergencia. Lo recomendable es colocarla en un lugar seguro, donde no se moje y esté accesible para todos los miembros de casa.