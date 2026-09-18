Sociedad

Mochila de Emergencia en Caso de Sismo: 10 Objetos Que No Pueden Faltar en tu Kit

El objetivo de este kit es ayudarte a sobrevivir las primeras horas después de un desastre natural, es conveniente que siempre esté lista y a la mano

Punto de Reunión en caso de sismo: Mochila de Emergencia 2026.¿Estás preparado en caso de un sismo? Conoce qué debe llevar una mochila de emergencia para proteger a tu familia. Foto: Cuartoscuro.

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