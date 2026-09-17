Sociedad

Confirman que Alerta Sísmica Llegará a Todos los Celulares por Simulacro Nacional

La presidenta explicó que se decidió mantener la misma alerta para que el ejercicio tenga las mismas características que una situación real de emergencia

Sheinbaum Confirma Alerta que Llegará a Celulares por Simulacro Nacional 2026Sismo Registrado con Origen en Ometepec, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum anuncia que la alerta en celulares durante el Simulacro Nacional 2026 será la misma que en emergencias reales.

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