Confirman que Alerta Sísmica Llegará a Todos los Celulares por Simulacro Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que durante el próximo Simulacro Nacional 2026 los teléfonos celulares recibirán la alerta con el mismo sonido que se ha utilizado en ejercicios anteriores.

Sheinbaum explicó que, en el caso de la Ciudad de México, el C5 es responsable de la operación de las alarmas públicas, mientras que la alerta que llega directamente a los teléfonos forma parte de la coordinación de Protección Civil federal.

Sobre la posibilidad de utilizar un sonido diferente, la presidenta señaló que el tema ya ha sido discutido y recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se probaron distintas opciones.

Sin embargo, indicó que, después de consultar con especialistas, se determinó mantener el mismo sonido, con el objetivo de que el simulacro sea lo más parecido posible a una situación real de emergencia.

Sheinbaum sostuvo que el ejercicio debe realizarse como un simulacro en todo el sentido, por lo que se decidió conservar la misma alerta para los dispositivos móviles.

Además, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Por primera ocasión, el ejercicio se llevará a cabo en sábado, lo que permitirá que más personas puedan participar desde sus casas.

Como parte del ejercicio, la alerta llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país. De manera simultánea, la alerta sísmica sonará en 23 mil altavoces, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante una eventual emergencia.

Velázquez Alzúa señaló que el simulacro permitirá evaluar la respuesta desde el ámbito familiar y, después del ejercicio, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por Omar García Harfuch.

Antes del simulacro, a las 7:19 horas, se realizará el izamiento de la bandera a media asta para recordar a las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017. En la ceremonia participarán autoridades de la Secretaría de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y autoridades de Protección Civil.