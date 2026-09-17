Tres de Cinco Cuerpos Localizados en Santiago Maravatio Eran de Menores

Tres de los cinco cuerpos localizados hace dos semanas en la entrada al municipio de Santiago Maravatío correspondían a adolescentes de entre 15 y 16 años.

Quienes habían sido reportados como desaparecidos apenas unas horas antes de ser encontrados.

La información fue confirmada este miércoles por la representante del colectivo de búsqueda ‘Ángeles de Pie por Ti’.

Los jóvenes fueron identificados como Giovanni Merino García, de 15 años; Ángel Carmelo Mexicano, de 16 años, y Jesús Villagómez Barajas, también de 16 años.

Uno de los niños era de Salvatierra. Su mamá tenía una relación en Santiago Maravatio. Se casó y se fue para allá, creyendo que el niño iba a estar más seguro. Duraron a lo mucho un día desaparecidos, comentó Angélica Almanza, integrante del colectivo.

Sus identidades fueron posteriormente confirmadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del lunes 31 de agosto, cuando los cuerpos fueron encontrados entre montañas de tierra, a un costado de una tienda de materiales para construcción, en el acceso al municipio, junto con otras dos personas sin vida.

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De acuerdo con Angélica, los menores tenían heridas de bala. Estos hechos han causado miedo en los padres de familia del municipio, ya que se ha convertido en un lugar violento.

La localización de los cinco cuerpos generó un operativo de las autoridades, quienes posteriormente realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo la identificación de las víctimas.