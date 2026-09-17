Desaparecidos

Tres de Cinco Cuerpos Localizados en Santiago Maravatio Eran de Menores

Hace dos semanas fueron encontrados cinco cuerpos en la entrada al municipio, había adolescentes entre las víctimas

Tres de Cinco Cuerpos Localizados en Santiago Maravatio Eran de Menores.Tres de Cinco Cuerpos Localizados en Santiago Maravatio Eran de Menores. Foto: N+

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó las identidades de los jóvenes cuyas edades rondan entre los 15 y 16 años.

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