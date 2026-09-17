Estudiante de Medicina de Irapuato es Localizada Muerta en Zapopan, Jalisco

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años, fue localizada sin vida en Zapopan, Jalisco, tras dos días de un intenso operativo de búsqueda.

La joven originaria de Irapuato, Guanajuato, fue reportada cómo desaparecida el pasado 14 de septiembre. El contacto con la estudiante se perdió luego de que utilizara un servicio de transporte mediante una plataforma digital en el estado de Jalisco.

Pese a los esfuerzos de sus familiares y la presión ciudadana por encontrarla con vida, las autoridades ministeriales confirmaron su muerte poco después de una manifestación en su ciudad natal el día de ayer por la tarde.

Actualmente, las fiscalías de ambas entidades coordinan las investigaciones periciales necesarias para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.