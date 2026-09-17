Desaparecidos

Estudiante de Medicina de Irapuato es Localizada Muerta en Zapopan, Jalisco

Karla Margarita Pérez Jiménez fue encontrada sin vida en Jalisco después de ser reportada desaparecida

Localizan Muerta en Zapopan a Estudiante de Medicina de Irapuato, GuanajuatoLocalizan Muerta en Zapopan a Estudiante de Medicina de Irapuato, Guanajuato. Foto: Karla

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