Este Es el Reporte de Tránsito y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad, una de las más importantes que conectan con la capital del país.

Este jueves, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional reportaron problemas viales a lo largo de esta autopista.

Con un promedio anual de casi 84 mil autos al día, la México-Querétaro es una de las autopistas más transitadas del país. Y por lo tanto, en su trazo de casi 200 kilómetros, se presentan distintos incidentes, afectaciones, bloqueos y problemas viales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Moto a Exceso de Velocidad Casi Provoca Tragedia en la México-Querétaro

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Estas son las afectaciones reportadas por autoridades este jueves:

Pasado del mediodía, a las 12:08 horas, se reportó reducción de carriles en el km 193, dirección CDMX, por obras y labores de mantenimiento. Minutos más tarde, a las 12:50 horas, se registró carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidente.

A las 9:48 horas, se reportó reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 6:53 horas, carga vehicular en el km 33, dirección CDMX, sin reporte de incidentes. También en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.

Con información de N+

ICM