Accidentes

Este Es el Reporte de Tránsito y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) vigilan los incidentes en esta importante vía de acceso a la capital mexicana

Accidente en la autopista México-QuerétaroAgentes de la Guardia Nacional atienden un accidente en el km 53 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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La autopista México-Querétaro, con 84 mil autos diarios, enfrenta cierres y tráfico. Descubre cómo afecta tu ruta y toma precauciones.

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