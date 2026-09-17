Muere Joven en Accidente a Bordo de Motocicleta en Lerdo, Durango

Un joven de 23 años murió luego de verse involucrado en un accidente entre una camioneta y una motocicleta, ocurrido en la comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Ciudad Lerdo, Durango.

Los hechos se registraron cerca de las 9:00 horas, cuando Bryan 'N' circulaba a bordo de una motocicleta por la carretera que conduce de Raymundo a Los Ángeles, acompañado del hoy occiso, José Hernández Martínez, de 23 años.

Según algunas versiones, los jóvenes intentaron evadir un filtro de seguridad al llegar a la comunidad de Los Ángeles y, al tratar de realizar una vuelta en "U", terminaron impactándose contra una camioneta perteneciente a un grupo musical.

José Hernández Martínez perdió la vida en el lugar, mientras que Bryan 'N' resultó gravemente lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

José Ernesto, de 34 años, quien conducía la camioneta, también fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo del joven, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de ley y continuar con los procedimientos correspondientes.