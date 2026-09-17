Accidentes

Muere Joven en Accidente a Bordo de Motocicleta en Lerdo, Durango

Los hechos se registraron en sobre la carretera que conduce de Raymundo al ejido Los Ángeles

Los hechos se registraron en sobre la carretera que conduce de Raymundo al ejido Los ÁngelesLa motocicleta donde viajaba el joven de 23 años, chocó contra la camioneta de un grupo musical. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La motocicleta donde viajaba el joven de 23 años chocó contra la camioneta de un grupo musical.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+