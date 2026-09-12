Muere Joven Electrocutado al Intentar Robar Cobre en Gómez Palacio, Durango

Un joven de 23 años murió electrocutado al intentar sustraer cobre de un transformador ubicado en una subestación eléctrica, al final del ejido Providencia, en Gómez Palacio.

La víctima fue identificada como Sergio Gurrola, quien, de acuerdo con la investigación, acudió al sitio durante la noche del 5 de septiembre acompañado de dos hombres y a bordo de motocicletas.

Al acercarse al transformador, recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte. Sus acompañantes se retiraron del lugar sin reportar lo ocurrido.

Fue hasta el viernes 11 de septiembre cuando uno de ellos guió a agentes de la Policía Investigadora hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Cabe señalar que Sergio Jesús contaba con una ficha de búsqueda desde el 4 de septiembre, cuando salió de su domicilio y ya no regresó.