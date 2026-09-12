Seguridad

Muere Joven Electrocutado al Intentar Robar Cobre en Gómez Palacio, Durango

El hombre recibió una descarga eléctrica al sustraer cables de un transformador

Muere Joven Electrocutado al Intentar Robar Cobre en Gómez Palacio, DurangoSe dio a conocer que el hombre contaba con ficha de búsqueda. Foto: Archivo N+

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