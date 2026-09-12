Detienen a 'El Jalisco', Integrante de Grupo Dedicado al Narcomenudeo en CDMX

Humberto 'N', alias 'El Jalisco', identificado como generador de violencia e integrante de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión conocido como 'Los Bobby', fue detenido durante un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina y con el apoyo del Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con la información difundida por el titular de la SSC, Humberto 'N' fue detenido tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Forestal II.

Durante el operativo fueron aseguradas varias dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Pablo Vázquez Camacho señaló que el detenido es identificado como alias 'El Jalisco', objetivo generador de violencia e integrante de 'Los Bobby', grupo presuntamente dedicado al narcomenudeo y la extorsión, con operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que continuará realizando acciones de seguridad e investigación para desarticular células delictivas que operan en la Ciudad de México.

APG