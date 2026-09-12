Seguridad

Detienen a 'El Jalisco', Integrante de Grupo Dedicado al Narcomenudeo en CDMX

El hombre fue capturado durante un cateo en Álvaro Obregón, donde aseguraron droga, un arma y cartuchos

Detienen a 'El Jalisco', Integrante de Grupo Dedicado al Narcomenudeo en CDMXDetienen a 'El Jalisco', Integrante de Grupo Dedicado al Narcomenudeo en CDMX | Foto: SSC

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