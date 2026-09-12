Medio Ambiente

Pemex Controla Derrame de Hidrocarburos en Golfo de México

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial confirmó que la fuga fue controlada tras despresurizar el ducto

Confirma ASEA Control de Derrame de Hidrocarburos en Golfo de MéxicoConfirma ASEA Control de Derrame de Hidrocarburos en Golfo de México | Foto: PEMEX

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