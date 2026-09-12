Pemex Controla Derrame de Hidrocarburos en Golfo de México

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos informó que el derrame de hidrocarburos registrado en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México fue controlado, tras una inspección realizada.

La ASEA informó que sus inspectores realizaron un sobrevuelo en las instalaciones marinas de Pemex relacionadas con el derrame para verificar las acciones de contención, dispersión y recuperación implementadas para atender el evento.

Durante la inspección, la dependencia constató que el derrame fue controlado mediante la despresurización del ducto y el cierre de diversos pozos asociados.

De acuerdo con la agencia, estas acciones evitaron que el volumen del derrame incrementara y permitieron mitigar los riesgos asociados.

La ASEA también impuso medidas de urgente aplicación para garantizar que Pemex continúe implementando las acciones necesarias para el control del evento y el monitoreo del ducto.

La dependencia señaló que mantendrá recorridos de verificación en el Golfo de México para supervisar las acciones realizadas y garantizar la protección ambiental, así como la seguridad de las personas y de la industria.

APG