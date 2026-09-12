Seguridad

Cae Presunto Extorsionador de Comerciantes en la Central de Abastos en Irapuato

Gracias a denuncias ciudadanas, lograron ubicar al hombre entre los locales.

El presunto extorsionador fue identificado por las autoridades.Fotos: Seguridad Irapuato

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Un hombre de 23 años fue arrestado tras intimidar a comerciantes.

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