Cae Presunto Extorsionador de Comerciantes en la Central de Abastos en Irapuato

Elementos de Seguridad del Municipio de Irapuato, lograron detener a un presunto extorsionador que amenazaba con mensaje, a comerciantes de la Central de Abastos. Esto gracias a la denuncia de los locatarios.

De acuerdo a información de Seguridad Ciudadana de Irapuato, los hechos ocurrieron cuando varios comerciantes comenzaron a ser intimidados y amenazados por un hombre que intentaba extorsionarlos.

En ese momento, varios de los afectados llamaron a los números de emergencia para reportar lo que estaba ocurriendo, afirmando que el hombre les exigía dinero a cambio de dejarlos en paz.

Al llegar los elementos, lograron ubicar a la persona, quien de inmediato fue detenido, encontrándole entre sus pertenencias una libreta con mensajes de amenazas, además de un teléfono celular.

En ese momento, los policías municipales detuvieron a un presunto extorsionador identificado como Alberto “N”, de 23 años, quien será presentado a las autoridades correspondientes.