Rodrigo González Gana Medalla de Bronce en la Final del Mundial de Tiro con Arco

Demostrando su mejor nivel en los momentos decisivos, el mexicano Rodrigo González conquistó la medalla de bronce en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026, misma que se disputa en Saltillo. El oriundo de Aguascalientes le dio a México su primer podio en la competencia al quedarse con el tercer lugar.

El arquero mexicano se impuso por apenas un punto (148-147) al colombiano Pablo Gómez en el duelo por el tercer lugar. Ambos atletas mantuvieron el pulso hasta el final, pero fue González quien mantuvo una mayor precisión en sus disparos finales para quedarse con la presea de bronce.

🏹🇲🇽 | El hidrocálido Rodrigo González se estrenó en una Final de Copa del Mundo con una actuación de alto nivel en compuesto.



El mexicano ganó la medalla de bronce tras imponerse 149-147 al colombiano Pablo Gómez.



👉 Es la primera presea para México. pic.twitter.com/daYgd2DgFY — CONADE (@conadeoficial) September 12, 2026

Esta medalla representa un buen resultado para el seleccionado mexicano, el cual respondió ante la presión e hizo valer su localía frente a uno de los mejores competidores a nivel internacional. En ese sentido, el primer lugar y la medalla de oro fueron para el alemán Nico Werner, quien derrotó 148-147 a Mathias Fullerton en la final del Mundial de Tiro con Arco.

Por otro lado, el también mexicano Sebastián García quedó fuera en los cuartos de final tras caer ante el propio Pablo Gómez.