Deportes

Rodrigo González Gana Medalla de Bronce en la Final del Mundial de Tiro con Arco

El mexicano venció al colombiano Pablo Gómez en la gran Final de la Copa del Mundo del Tiro con Arco

Rodrigo Gonzáles, atleta de tiro con arcoFoto: X (@conadeoficial)

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