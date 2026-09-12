Auto Cae a Barranco de 50 Metros en Iturbide, NL; Hay un Muerto y un Herido

Un auto terminó por desbarrancarse luego de que el conductor realizara una mala maniobra mientras circulaba sobre la autopista Linares-Matehuala, en el municipio de Linares, Nuevo León. El percance generó el despliegue de diversas corporaciones de rescate.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes de inmediatamente comenzaron con las labores necesarias para bajar hasta el barranco donde se encontraba el auto siniestrado. Autoridades informaron que serían aproximadamente 50 metros de distancia los que tuvieron que descender para auxiliar a los pasajeros.

Elementos de rescate confirmaron que dentro del vehículo se encontraba una persona sin signos vitales y una mujer con severas lesiones, por lo que de inmediato fue trasladada por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) hasta el Hospital General de Galeana.

Hasta el momento no se ha identificado a la persona herida y a la fallecida, por lo que se espera que sea durante las próximas cuando se revelen más detalles al respecto, así como la actualización del estado de salud de la mujer que fue trasladada.

Rescatistas permanecieron en el lugar del percance realizando las maniobras necesarias para poder liberar el cuerpo de la persona herida y posteriormente sacar el vehículo que quedó atrapado en el fondo de este barranco.