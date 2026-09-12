Accidentes

Auto Cae a Barranco de 50 Metros en Iturbide, NL; Hay un Muerto y un Herido

Fue sobre la Carretera a Matehuala donde se reportó la caída de un vehículo hacia el monte

Auto desbarrancadoEl vehículo quedó atrapado en el barranco. Foto: PCNL

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