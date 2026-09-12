Accidentes

Carambola entre Tres Autos Deja Cuatro Heridos en Apodaca, Nuevo León

El accidente ocurrió sobre la Carretera a Villa de Juárez, frente a la colonia Loma de la Paz

Carambola en ApodacaDos personas quedaro atrapadas en un auto. Foto: N+

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