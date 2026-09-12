Carambola entre Tres Autos Deja Cuatro Heridos en Apodaca, Nuevo León

Una carambola entre 3 vehículos dejó como saldo dos personas atrapadas y dos más lesionadas sobre la carretera a Villa de Juárez, a la altura de la colonia Loma de la Paz, en Apodaca, Nuevo León.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes recibieron el reporte de este choque triple. Al llegar al sitio, comenzaron con las labores necesarias para liberar a las dos personas atrapadas. Para realizar esta acción, el personal tuvo que cortar dos puertas del auto siniestrado para liberar a los tripulantes.

Luego de lograr la liberación de ambas personas, paramédicos los trasladaron hasta el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica de urgencia y valorarlos. En el lugar del percance también fueron atendidos dos lesionados más sin necesidad de ser llevados a una clínica.

Debido a que los vehículos siniestrados presentaron derrame de aceite, rescatistas comenzaron con las labores necesarias para evitar que se registraran más accidentes en este lugar. Al sitio llegaron varias grúas para retirar los tres autos.

Hasta el momento se desconoce como sucedieron los hechos, por lo que oficiales de tránsito ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad para visualizar el accidente y así deslindar las responsabilidades correspondientes.