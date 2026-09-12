Accidentes

Albañil Sufre Descarga Eléctrica en Lerdo, Durango; Está Grave

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica

Albañil Sufre Descarga Eléctrica en Lerdo, Durango; Está GraveEl hombre sufrió heridas en el tórax, extremidades superiore y traumatismo craneoencefálico severo. Foto: N+

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