Albañil Sufre Descarga Eléctrica en Lerdo, Durango; Está Grave

Un hombre de 29 años permanece en terapia intensiva luego de sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una construcción ubicada en la zona Centro de Lerdo.

El lesionado fue identificado como Héctor Ochoa, quien se encontraba trabajando como albañil en la azotea de una carnicería.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron la tarde del jueves 10 de septiembre, cuando el trabajador descendía por una escalera y accidentalmente tocó cables de alta tensión.

Tras recibir la descarga eléctrica, fue trasladado inicialmente al Hospital General de Lerdo y posteriormente al Hospital General de Gómez Palacio, debido a la gravedad de sus lesiones.

Héctor Ochoa presenta heridas por electrocución en el tórax, extremidades superiores y pierna derecha, además de un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que permanece bajo atención médica en terapia intensiva.