EUA Reconoce Cooperación con México para Combatir Uso de Drones por Cárteles

El Comando Norte de los Estados Unidos reconoció la cooperación de México para combatir las operaciones de drones por parte de los cárteles del narcotráfico que operan en la frontera común.

Afirmó que estos dispositivos son utilizados por los grupos criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas, y destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El Comando Norte aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos en la adaptación y derrota de las operaciones de drones de los cárteles… Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”, dijo el Comando Norte a través de X.

Previamente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que ambos países encabezan la operación High Eagle para la detección y desactivación de drones utilizados por los grupos del crimen en la frontera compartida.

Esto, mediante el uso de tecnología, innovación y operaciones coordinadas, cada uno actuando en su propio territorio, señaló el embajador.

El pasado 7 de septiembre, la Defensa de México anunció la puesta en marcha de la operación binacional antidrones “Águila Alta”, con la que se busca fortalecer la seguridad en la frontera para la detección e inhabilitación de aeronaves no tripuladas.

El operativo se desarrolla del 31 de agosto al 21 de septiembre en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos de América, como parte de las operaciones “espejo”.

“Águila Alta” contempla dos fases. La primera se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre, con un ejercicio de coordinación sobre la problemática asociada al uso de drones y reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar el área de operación.

La segunda fase, vigente hasta el 21 de septiembre, contempla el despliegue de fuerzas en ambos lados de la frontera, respaldadas por equipos antidrones fijos y móviles.

El objetivo es impedir que estas aeronaves sean utilizadas para vigilar los movimientos de las autoridades durante actividades ilícitas como el tráfico de personas y drogas. La operación da continuidad a un ejercicio similar realizado del 17 al 31 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

TLS