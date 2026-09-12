Seguridad

EUA Reconoce Cooperación con México para Combatir Uso de Drones por Cárteles

El Comando Norte de Estados Unidos afirmó que estos dispositivos son utilizados por los criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas

DronesAFP

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