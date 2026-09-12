Seguridad

Vinculan a Proceso a los Seis Detenidos en Finca Asegurada en Tecalitlán, Jalisco

En el lugar, mantenían a gente herida y a un joven que fue reportado como desaparecido. La Fiscalía continúa las indagatorias

detenidos y vinculadosLos seis detenidos fueron encontrados dentro de la finca. Foto: Fiscalía de Jalisco

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En Tecalitlán, Jalisco, seis personas enfrentan cargos graves tras ser arrestadas en una finca delictiva.

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