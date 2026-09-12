Vinculan a Proceso a los Seis Detenidos en Finca Asegurada en Tecalitlán, Jalisco

Ya han sido vinculados a proceso los seis sujetos detenidos en una finca de Tecalitlán, Jalisco, donde mantenían bajo cuidado a heridos y víctimas de reclutamiento para el crimen organizado.

Los detenidos enfrentan tres cargos: desaparición cometida por particulares, desaparición por particulares agravada a un menor de edad y trata de personas agravada.

Los acusados, identificados como Guillermo de Jesús ‘N’, Francisco Noé ‘N’, José Manuel ‘N’, Javier Manuel ‘N’, Omar Alejandro ‘N’ y Lesli Patricia ‘N’, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así era la Finca Utilizada Para Resguardo de Heridos en Tecalitlán, Jalisco

La Fiscalía reiteró que la investigación apunta a que la finca era utilizada por un grupo delictivo como un espacio de resguardo para personas que presentaban alguna lesión o requerían recuperación física. En el lugar había otras ocho personas que estaban privadas de la libertad y que fueron rescatadas durante un operativo.

Tras la detención de los seis sospechosos, este medio acudió a Tecalitlán y confirmó que el inmueble permanecía asegurado.