Mueren Cinco Personas en Enfrentamiento de Jilotlán de los Dolores, Jalisco

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, dejó el saldo de cinco personas sin vida.

El hecho, registrado durante el viernes 11 de septiembre, ocurrió tras la localización de dos campamentos del crimen organizado, de acuerdo con la Defensa.

En las acciones, un personal militar fue atacado con armas de fuego y, en respuesta, las autoridades repelieron la agresión. Esto derivó a la muerte de cuatro civiles armados y un elemento caído.

Cabe mencionar que, en dichos campamentos, aseguraron 138 artefactos explosivos, cinco armas largas, cartuchos, equipo táctico y seis vehículos. Uno de ellos tenía blindaje de fábrica.