Seguridad

Mueren Cinco Personas en Enfrentamiento de Jilotlán de los Dolores, Jalisco

La Defensa dio a conocer que en el municipio localizaron dos campamentos del crimen organizado

Jilotlán de los DoloresEnfrentamiento deja bajas en Jilotlán de los Dolores. Foto: Radar Jalisco

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Cinco muertos tras un enfrentamiento en Jilotlán, Jalisco. Fuerzas federales hallaron campamentos del crimen organizado con armas y explosivos.

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