Balaceras

Ejecutan a Tiros a Mujer a Bordo de Camioneta en el Sector Humaya de Culiacán

La víctima del ataque armado no ha sido identificada hasta el momento por las autoridades

Ejecutan a Tiros a Mujer a Bordo de Camioneta en el Sector Humaya de CuliacánEjecutan a Tiros a Mujer a Bordo de Camioneta en Culiacán. Foto: N+

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Ejecutan a Balazos a Mujer a Bordo de Camioneta en el Sector Humaya de Culiacán