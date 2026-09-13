Ejecutan a Tiros a Mujer a Bordo de Camioneta en el Sector Humaya de Culiacán

Una mujer fue ejecutada balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger de color roja en el sector Humaya de Culiacán, la tarde del sábado 12 de septiembre.

La víctima del ataque armado no ha sido identificado hasta el momento y se desconocen sus características debido a que el cuerpo quedó arriba de la unidad y fue cubierta con una sábana color azul por parte de paramédicos de Cruz Roja .

El asesinato se registró alrededor de las 16:00 horas de la tarde en el puente del bulevar José Limón debajo de la zona conocida como el distribuidor vial del sector Humaya.

En el lugar de los hechos trascendió que aparentemente, sujetos armados la interceptaron en otro vehículo y le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones hasta que la femenina perdió el control del volante se impactó contra las barras de contención del puente.