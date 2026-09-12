Balaceras

Ataque Armado Deja a Hombre Herido en la Colonia Ampliación Rosario, en Chihuahua

Un hombre, de 43 años, fue herido en el rostro y la clavícula en calles de la colonia Díaz Ordaz tras un ataque armado

La víctima fue identificada como Héctor Iván R.La víctima fue identificada como Héctor Iván R. Foto: N+

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Ataque armado en Chihuahua: Héctor Iván R., de 43 años, herido en rostro y clavícula. mes cerrara con 26 homicidios registrados Chihuahua

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Ataque armado en Chihuahua deja a hombre herido en el rostro