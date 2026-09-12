Ataque Armado Deja a Hombre Herido en la Colonia Ampliación Rosario, en Chihuahua

Un hombre resultó herido por impactos de bala en el rostro y la clavícula, en hechos registrados en la colonia Díaz Ordaz, al sur de la ciudad de Chihuahua.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Melchor Guaspe y 48, en las inmediaciones de un arroyo que atraviesa la colonia.

La víctima fue identificada como Héctor Iván R., de 43 años, quien recibió atención y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, la información proporcionada no señala las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni la identidad de la persona responsable.

El hecho ocurre después de que el último mes cerrara con 26 homicidios registrados únicamente en la capital del estado de Chihuahua.