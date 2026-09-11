Balaceras

Enfrentamiento Deja a Presunto Delincuente Sin Vida y Un Detenido en Puebla

Se registró una balacera en la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmelucan, los civiles presuntamente se dedicaban al robo de hidrocarburo

Muere hombre tras enfrentamiento contra Marina en Puebla.Balacera deja un muerto y un detenido en San Martín Texmelucan. Foto: Gobierno Texmelucan

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Un muerto y un detenido tras enfrentamiento en Puebla entre Marina y presuntos huachigaseros. Las autoridades aseguran camioneta con contenedores de gas LP.

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