Enfrentamiento Deja a Presunto Delincuente Sin Vida y Un Detenido en Puebla

Un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos delincuentes dedicados al robo de gas LP dejó un hombre sin vida y otro detenido en la colonia Ojo de Agua, en el municipio de San Martín Texmelucan de Puebla.

De acuerdo a las autoridades, se recibió un reporte a través del CERI-CAS sobre un vehículo tipo sedán color gris que escoltaba una camioneta de redilas que transportaba dos tanques estacionarios de gas LP con capacidad de 5000 litros.

Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, acudieron de manera inmediata al lugar para atender la situación.

Al ubicar el vehículo los sujetos emprendieron la huida y, al darle alcance, sus ocupantes realizaron disparos contra el personal policial, por lo que los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Durante la balacera se detonaron más de 15 disparos con el uso de armas largas, hasta que finalmente el vehículo chocó contra un poste en la calle Albino Labastida por lo que los sujetos quedaron acorralados. En el lugar, uno de los presuntos 'huachigaseros' murió, mientras que otro fue detenido.

Durante el operativo, las autoridades también aseguraron una camioneta que transportaba dos contenedores con capacidad de cinco mil litros cada uno, presuntamente utilizados para el traslado de combustible.

Elementos de seguridad acordonaron ampliamente la zona, mientras peritos y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional, en tanto continúan las investigaciones para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.

Ante estos hechos registrados en San Martín Texmelucan, las autoridades mantienen operativos de seguridad en la zona y el acordonamiento en la calle Labastida, desde la altura de Ensenada hasta Mexicali y Tijuana, y en la colonia Ojo de Agua, la lateral de la laguna también permanece acordonada.

Con información de N+

MCS