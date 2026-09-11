Enfermedades

Brote de Ébola se Extiende en República Democrática del Congo

Más de 1,600 pacientes se han recuperado y al menos 800 siguen en recuperación o aislamiento

Hospital que atiende casos de ébola en Kivu del Norte, República Democrática del CongoHospital que atiende casos de ébola en Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Foto: Reuters | Archivo

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La epidemia de ébola en RDC es la segunda más grave de la historia. Con una tasa de letalidad del 48.2%, las vacunas en desarrollo son la esperanza.

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