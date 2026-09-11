Brote de Ébola se Extiende en República Democrática del Congo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) sigue fuera de control y ya hay contagios en siete provincias. Suman 3,349 personas muertas y van casi 7,000 casos confirmados, según las autoridades.

El ébola se extendió a la provincia de Ubangi del Sur, en el noroeste del país, donde el virus Bundibugyo fue confirmado tras la muerte de un hombre de 23 años de edad.

La víctima llegó desde Kamanyola, en la provincia de Kivu del Sur, también afectada por la epidemia, informó Jean Réne Galekwa Vundake, gobernador interino de Ubangi del Sur.

Las otras seis provincias con casos confirmados de ébola son: Ituri, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

En el caso de Kivu del Sur, no se han reportado nuevos casos confirmados en más de noventa días.

La epidemia se declaró oficialmente el 15 de mayo en la República Democrática del Congo y se ha convertido en la segunda más grave en la historia con 6,942 casos confirmados. Entre 2014 y 2016, hubo un primer brote en África que causó al menos 11,000 muertos y 28,000 contagios.

El actual brote registra una tasa de letalidad del 48.2% y el rastreo de contactos se sitúa en el 84.4%. En total, 1,647 pacientes se han recuperado y 823 siguen hospitalizados o en aislamiento.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, carece de tratamientos específicos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta la fecha, se han mostrado seguras. Su desarrollo podría tardar algunos meses más.

A finales de agosto, la República Democrática del Congo emprendió una campaña de vacunación contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada para la variante Zaire del virus, que reportó indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

El brote de ébola también afectó Uganda, país vecino de la República Democrática del Congo, donde la epidemia terminó, según declaró la OMS el 26 de agosto.

Con información de EFE.

RMT