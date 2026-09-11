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'Ojalá Entendieran la Impotencia del Artista': Pareja de Carin León por Cancelación en Las Vegas

Meylin Zúñiga mostró pruebas de los dos intentos de vuelo fallidos de Carin León, y respondió a los fans molestos por la cancelación del show en The Sphere

esposa-carin-leon-meylin-zuniga-responde-criticas-cancelacion-las-vegasEl cantante tiene programadas 7 fechas en The Sphere. Foto: Cuartoscuro

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Fans molestos tras la cancelación del concierto de Carin León en The Sphere. Su pareja explica fallas mecánicas y reprogramación para 2027. ¿Lo sabías?

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