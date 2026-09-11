'Ojalá Entendieran la Impotencia del Artista': Pareja de Carin León por Cancelación en Las Vegas

La cancelación del concierto de Carin León en The Sphere, en Las Vegas, provocó el enojo de sus fans, quienes expresaron críticas en el recinto y a través de redes sociales.

La presentación estaba programada para el jueves 10 de septiembre, como parte de las siete fechas que el cantante tiene en el recinto.

Carín se encontraba en Hermosillo, Sonora, con planes de volar ese mismo día a Nevada, pero el primer avión presentó una falla en los frenos antes del despegue. Su equipo consiguió una segunda aeronave, que también tuvo un problema, esta vez relacionado con la dirección del avión.

El propio cantante explicó en un video que ni los pilotos ni las autoridades autorizaron el despegue en ninguno de los dos intentos.

Ante los cuestionamientos, Meylin Zúñiga, pareja del cantante publicó en Instagram una serie de fotos y videos como pruebas de que las razones de la cancelación se debieron, 100% a las condiciones de las aeronaves.

Zúñiga también desmintió que Carín hubiera faltado al show por estar de fiesta o por problemas de pareja, y explicó que había regresado con su familia a Hermosillo tras sus primeras fechas en Las Vegas, en parte porque se acercaba el cumpleaños de su hijo mayor.

El mensaje central de Zúñiga fue dirigido a los fans molestos por el gasto que ya habían hecho para asistir al show.

"Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar con ustedes a uno de sus conciertos más importantes".

La empresaria defendió además la decisión de no despegar pese a los riesgos mecánicos detectados, y planteó directamente a los inconformes qué hubiera sido peor: quedarse sin el show o enfrentar una tragedia aérea.

El show cancelado, el cuarto de las siete fechas de la residencia, fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027. Los boletos ya comprados conservan su validez para la nueva fecha, y quienes no puedan asistir tienen 30 días para solicitar reembolso en el sitio original de compra.