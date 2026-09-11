BTS Llevará sus Conciertos de Argentina y Brasil a Cines Mexicanos

BTS pondrá el broche final a la etapa latinoamericana de su gira BTS World Tour 'Arirang' con una proyección especial: dos de sus últimos conciertos en la región, realizados en Buenos Aires y São Paulo, se transmitirán en vivo en salas de cine de todo el mundo, incluido México.

El anuncio fue confirmado en un comunicado conjunto de Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC.

Las funciones "BTS World Tour 'ARIRANG' en Buenos Aires y São Paulo: En Vivo" corresponden a los shows con los que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cerrarán su paso por Sudamérica. Cada función proyectará el concierto completo. Las fechas confirmadas para Latinoamérica son:

Buenos Aires, Argentina: sábado 24 de octubre (América) / domingo 25 de octubre (resto del mundo)

São Paulo, Brasil: viernes 30 de octubre (América) / sábado 31 de octubre (resto del mundo)

Con el concierto de São Paulo, BTS cerrará el tramo latinoamericano de su gira, que ya recorrió Colombia, Perú, Chile, México y Argentina, antes de continuar hacia China.

Las dos cadenas de cine más grandes del país confirmaron que contarán con la transmisión en vivo. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos ha revelado en qué salas específicas se proyectarán los conciertos, ni los horarios exactos o si habrá funciones en diferido. Ambas cadenas pidieron a los fans estar pendientes de sus redes sociales para más detalles.

La preventa de boletos comenzará el jueves 17 de septiembre a las 6:00 a.m. (hora del Pacífico) a través del sitio www.btsliveviewing.com, donde también es posible registrarse para recibir actualizaciones sobre el evento.

Por ahora no se ha revelado el precio de los boletos para esta función. Como referencia, en transmisiones anteriores de BTS en cines mexicanos, las entradas oscilaron entre 290 y 330 pesos.

'Arirang World Tour' marcó el regreso de BTS a los escenarios tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus siete integrantes en Corea del Sur, y coincidió con el lanzamiento de su disco Arirang.