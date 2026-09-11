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BTS Llevará sus Conciertos de Argentina y Brasil a Cines Mexicanos

El grupo de K-pop llevará el final del 'Arirang World Tour' a todo el mundo a través de la gran pantalla.

bts-cine-concierto-argentina-brasil-boletos-preventa-mexicoFoto: BTS

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La gira 'Arirang' de BTS se despide de Sudamérica con proyecciones en cines mexicanos. Conciertos desde Buenos Aires y São Paulo en vivo. ¿Listo para la experiencia BTS en pantalla grande?

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