Salud

Qué Función Tiene la Glucosa en el Cerebro: Síntomas de la Falta de Esta Sustancia

En comparación, la energía que consume el cerebro es igual a la que gasta el músculo de una persona del corredor de un maratón

Cerebro en manos de científico.¿Sabías que la glucosa cumple una función específica en el cerebro? Te contamos. Foto: Reuters.

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