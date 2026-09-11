Qué Función Tiene la Glucosa en el Cerebro: Síntomas de la Falta de Esta Sustancia

Un estudio de la revista Science comprobó que la glucosa fue esencial para la evolución del cerebro humano, el órgano que regula todas las funciones de una persona, desde la inteligencia hasta los movimientos corporales. Y en N+ te explicamos qué función tiene la glucosa y cuáles son los síntomas que se presentan cuando hace falta.

La publicación señaló que la glucosa contenida en frutas y miel habría sido esencial para el crecimiento y evolución de este órgano, lo que contrasta con la narrativa dominante sobre el consumo de carne y alimentos de origen animal.

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que el oxígeno y la glucosa son básicos para el funcionamiento neuronal, y reveló que pese a que el cerebro representa apenas el 2 por ciento del peso total, consume 25 por ciento de la glucosa que proporcionan los alimentos.

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En tanto que el Centro Nacional de Biotecnología de la Información apunta que en el cerebro adulto, las neuronas tienen mayor demanda de energía, lo que requiere un suministro continuo.

Ésta llega al cerebro a través de la sangre, porque no la metaboliza. De modo que cuando el cerebro recibe un estímulo visual específico y pone atención, el área de la corteza occipital utiliza más glucosa.

La causa más común por la que el cerebro se queda sin glucosa es un infarto cerebral, compartió Lourdes Massieu Trigo, Investigadora del Departamento de Neurópata Molecular del Instituto de Fisiología Celular a la Gaceta UNAM.

Su papel es tan vital, que cuando su suministro se interrumpe por la presencia de un coágulo, o se disminuye la concentración sanguínea de glucosa por administración de insulina, ocurre muerte neuronal selectiva.

Al comer, el páncreas libera insulina para que la glucosa sanguínea sea absorbida por los distintos tejidos. En los pacientes con diabetes tipo I no se produce esta sustancia, por lo que requiere administrarse insulina para bajar el nivel elevado de glucosa, lo que puede desencadenar hipoglucemia.

En personas sanas, la hipoglucemia se corrige gracias a una respuesta adaptativa, sin embargo en los pacientes diabéticos tipo I, no se puede reconocer los síntomas de la hipoglucemia hasta que alcanza un nivel muy bajo en la sangre.

Las personas con hipoglucemia presentan sudoración, temblor, cosquilleo, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza, hambre e irritabilidad y nerviosismo.

El Centro Nacional de Biotecnología de la información de Estados Unidos indica que la glucosa no puede ser reemplazada como fuente de energía, pero puede ser suplementada, tal como ocurre durante la actividad física intensa cuando los niveles de lactado en la sangre están elevados o durante el ayuno prolongado.