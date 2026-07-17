¿Cuántas Neuronas Tiene el Cerebro Humano y Cuántas Mueren al Día? Estos Son Factores de Riesgo

El cerebro no sólo es el órgano principal del sistema nervioso central, sino que la complejidad de sus componentes y tareas ha propiciado la aparición de "neuromitos" o afirmaciones erróneas sobre su funcionamiento. Y en N + exploramos cuántas neuronas tiene el cerebro humano y cuántas mueren al día.

Debes saber que cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, con el objetivo de crear conciencia sobre la salud cerebral y prevenir enfermedades neurológicas.

Pero dado que para cuidarlo, primero debes conocerlo. En una nota previa ya te dijimos cuánto pesa un cerebro humano y qué porcentaje de utiliza realmente.

Además de darte a conocer los hábitos diarios que dañan tu cerebro sin que te des cuenta, y así evites ponerte en riesgo.

¿Cuántas neuronas tiene el cerebro humano?

Para que sigas conociendo este órgano que representa el 2% del peso corporal de una persona, y en su mayoría está compuesto por agua (más del 70%), ahora es momento de explorar sobre las neuronas.

Estas células fundamentales del sistema nervioso tienen como función principal recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas. De modo que controlan todo lo que hacemos.

Un artículo publicado por el servicio de prensa de la Universidad de Oxford, titulado "Ochenta y seis mil millones y subiendo": ¿conocemos el número de neuronas en el cerebro humano?", busca arrojar luz sobre la cifra exacta.

Allí se establece que un vistazo superficial a la literatura muestra que existe un acuerdo universal sobre la existencia de 86 mil millones de neuronas en un cerebro.

Pero esta convención se alcanzó hasta 2009, gracias al llamado "fraccionador isotópico" que medía el número de células. Previamente se habían llegado a estimar 3 mil millones de neuronas en 1895, mientras que en 1991 se estabilizó en 100 mil.

De modo que en 2009 se publicó un artículo en el que se establecía que tras analizar cerebros de hombres de entre 50 y 71 años -fallecidos por causas no neurológicas ni deterioros cognitivos-, el peso promedio de los cuatro órganos fue de 1508,91 gramos.

Y según este mismo artículo, se estableció que el número promedio de neuronas en los cuatro cerebros era de 86,06 mil millones. Por lo que los autores afirmaron que el cerebro adulto masculino contenía alrededor de 8.1 mil millones de células NeuN-positivas (Neuronas).

Aunque se trata de una convención de 2009, toda vez que el autor del artículo "Ochenta y seis mil millones y subiendo": ¿conocemos el número de neuronas en el cerebro humano?", publicado por la Universidad de Oxford indica que la estimación de las cifras para hombres y mujeres oscilan de la siguiente manera:

Un estudio experimental sugiere que un cerebro sano masculino tiene en promedio entre 73 y 99 mil millones de neuronas. Mientras que el cerebro sano femenino tiene entre 61 y 73 millones de neuronas.

¿Cuántas neuronas mueren al día?

Ahora que conoces la estimación de neuronas que contiene un cerebro humano, es momento de analizar el envejecimiento de este órgano, que se refleja en la pérdida de neuronas.

De acuerdo con un artículo de la UNAM, en el que se cita a Julio Morán Andrade, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se calcula que al día una persona de entre 20 y 30 años pierde alrededor de 10 mil neuronas.

Lo que significa que en un año desaparecerán del cerebro unos tres millones y medio de células.

El artículo de la UNAM apunta que las neuronas dependen de otras células y para subsistir requieren de un aporte directo energético de glucosa y oxígeno. Por lo que cualquier situación que afecte mínimamente su homeostasis puede llevarlas a la muerte.

¿Qué factores ponen en riesgo la salud del cerebro?

Con el envejecimiento natural del cuerpo humano, el cerebro pierde células y por tanto neuronas. Sin embargo hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, que aceleran este proceso.

Además, algunos factores de riesgo como el consumo de drogas tales como la ketamina o inhalantes provocan una mengua considerable.

Hay otros casos como el de consumo de agua contaminada con metales como el arsénico, plomo o manganeso que dejan al sistema nervioso expuesto a condiciones ambientales dañinas.

Además, la falta de sueño y la mala alimentación provocan un deterioro constante en la salud de este órgano.

SARR