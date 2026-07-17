¿Cuántas Neuronas Tiene el Cerebro Humano y Cuántas Mueren al Día? Estos Son Factores de Riesgo

Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro con el objetivo de crear consciencia y prevenir las enfermedades neurodegenerativas, aquí te contamos algunos datos sobre este órgano

Representación del Cerebro Humano. Cuántas Neuronas Tiene el Cerebro de un Humano y Cuántas Mueren en un Día¿Cuántas Neuronas tiene un cerebro humano y cuántas mueren al día? Foto: Reuters.

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