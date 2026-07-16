Gobierno de México Emite Alerta por Brote de Diarrea Explosiva; Este es el Nivel de Riesgo

La Secretaría de Salud de México emitió una alerta multiestatal por el brote de ciclosporosis en Estados Unidos

Alerta por ciclosporosis en MéxicoAlerta por ciclosporosis en México. Foto: Reuters

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La ciclosporosis, enfermedad que provoca diarrea explosiva, ha llevado a México a emitir una alerta por el brote en EUA; así puedes protegerte.

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