Gobierno de México Emite Alerta por Brote de Diarrea Explosiva; Este es el Nivel de Riesgo

El gobierno de México emitió un aviso preventivo de viaje por el actual brote de ciclosporosis que se desarrolla en Estados Unidos. Esta enfermedad provocada por el protozoario Cyclospora cayetanensis se distingue por causar diarrea explosiva.

Cuatro estados son objeto de esta alerta: Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Michigan. Estos estados suman más de 400 casos.

Gobierno de México advierte por brote de ciclosporosis en Estados Unidos

La circular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica señala que 34 estados han reportado posibles casos de esta infección parasitaria. A nivel nacional se han confirmado mil 645 casos de ciclosporosis en Estados Unidos.

El documento apunta que el patógeno Cyclospora cayetanensis se contagia por entrar en contacto con alimentos y agua contaminados con heces fecales. Los síntomas puedes aparecer entre dos días y hasta dos semanas después de la exposición inicial.

¿Qué síntomas tiene la ciclosporosis y cómo se previene?

El aviso preventivo de las autoridades sanitarias de México señala que los principales síntomas de la ciclosporosis son: diarrea, pérdida del apetito, cólicos, gases y fatiga. Los pacientes también pueden presentar síntomas respiratorios, fiebre y vómito.

La principal recomendación para los viajeros mexicanos contempla extremar las medidas de higiene, especialmente en zonas subtropicales y tropicales.

Las medidas de higiene incluye lavado de manos antes y después de manipular o preparar alimentos. Además es imprescindible lavar adecuadamente verduras, frutas y hortalizas, especialmente aquellas que se consumen crudas.

Entre otras medidas, el gobierno de México recomienda durante el viaje:

Consumir alimentos bien cocidos y evitar alimentos crudos.

Consumir agua embotellada.

Lavarse las manos continuamente con agua y jabón o usar gel antibacterial con alcohol al 70%.

Lavar o desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

En cuanto a las medidas posteriores al viaje, las autoridades sanitarias señalan: