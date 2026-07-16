Rescatan Dos Caballos Víctimas de Presunto Maltrato Animal en la Ciudad de Puebla

Este jueves 16 de julio de 2026 se dio a conocer el rescate de dos caballos víctimas de presunto maltrato animal que se encontraban amarrados en un punto de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades que intervinieron, los equinos se encontraban expuestos a la intemperie en condiciones deplorables que podrían causar afectaciones a su salud.

Rescatan dos caballos víctimas de maltrato animal en la ciudad de Puebla

De acuerdo con la información inicial, el pasado 14 de julio se reportó que dos caballos permanecían expuestos a la intemperie, sin sombra ni resguardo ante las condiciones climáticas, además de encontrarse sujetos mediante amarres. Uno de los ejemplares presentaba una condición corporal visiblemente delgada.

Derivado de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició la investigación correspondiente y realizó diligencias con intervención de Policía Ministerial y un perito médico veterinario de la institución, a fin de valorar las condiciones en las que se encontraban los animales.

La diligencia se realizó en colaboración interinstitucional con la Dirección de Bienestar Animal (IBA) del Sistema Estatal DIF (SEDIF) de Puebla, instancia que coadyuvó para lograr el aseguramiento de los dos equinos y su traslado a un espacio de resguardo.

SEDIF Puebla se hará cargo de caballos rescatados en la ciudad de Puebla

Tras recibir una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal, la FGE Puebla intervino en el tema y aseguró a los dos equinos que se encontraban en condiciones inadecuadas en la capital poblana.

Como resultado de la intervención, los dos caballos fueron asegurados y trasladados al área de equinoterapia del DIF, donde quedarán bajo resguardo y recibirán la atención y cuidados necesarios.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ