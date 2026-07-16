Rescatan Dos Caballos Víctimas de Presunto Maltrato Animal en la Ciudad de Puebla

Los equinos se encontraban en un punto de la capital poblana expuestos a la intemperie en condiciones deplorables que podrían afectar su salud.

Dos Caballos Rescatados Víctimas de Maltrato Crueldad Animal en PueblaDos Caballos Fueron Rescatados por Presunto Maltrato Animal en la Ciudad de Puebla. Foto: X @IBAGobPue

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¿Sabías que dos caballos en Puebla fueron rescatados tras sufrir maltrato? Conoce los detalles de su traslado a un refugio seguro.

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