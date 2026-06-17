Muere Caballo tras Ser Atropellado junto a su Jinete en Puebla; Hay un Detenido

Un caballo tuvo que ser sacrificado y su jinete quedó gravemente lesionado luego de ser atropellados por un vehículo conducido a exceso de velocidad en la comunidad de El Progreso, perteneciente al municipio de Hueytamalco en la Sierra Nororiental de Puebla.

La indignación continúa tras el accidente vial ocurrido el pasado 15 de junio, en el que resultaron gravemente lesionados el jinete Eleodoro Luna Pazos, de 74 años de edad, y el caballo que montaba.

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Muere caballo tras ser atropellado junto a su jinete en Hueytamalco, Puebla

Luego de 47 horas de agonía y sufrimiento, el equino fue sometido a eutanasia la tarde del martes alrededor de las 17:30 horas, una vez que el Ministerio Público autorizó el procedimiento con base en la valoración de médicos veterinarios y los protocolos de Bienestar Animal.

Sin embargo, familiares y habitantes de la zona señalaron que, tras el sacrificio del animal, no se les permitió darle sepultura, ya que las autoridades informaron que el cuerpo será sometido a una necropsia como parte de las investigaciones.

Mientras tanto, la situación del jinete continúa siendo crítica; Eleodoro Luna Pazos fue trasladado durante la madrugada de este miércoles 17 de junio de un hospital particular al Hospital Regional, donde médicos determinaron que presenta al menos seis fracturas en el cuello y la columna vertebral.

De acuerdo con los reportes médicos, el hombre de 74 años requiere una cirugía urgente y ya cuenta con pase para ser atendido en el Hospital de Ortopedia en la ciudad de Puebla. No obstante, hasta el momento no ha podido ser trasladado debido a la falta de una ambulancia disponible y a que el helicóptero de emergencias no se encuentra operativo.

Confirman una detención tras accidente en Hueytamalco, Puebla

En relación con este caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la persona probablemente responsable del accidente ya fue detenida y que la carpeta de investigación se encuentra en integración dentro del plazo legal para definir su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que, en relación con los hechos difundidos en redes sociales ocurridos el pasado 15 de junio de 2026 en el municipio de Hueytamalco, derivados de un incidente vial en el que resultó lesionada una persona y un equino, se… pic.twitter.com/MwpWrYwqCp — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 17, 2026

Asimismo, la dependencia confirmó que la eutanasia del caballo se realizó como una medida humanitaria ante la gravedad de las lesiones que presentaba el animal, reiterando su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como con la aplicación de la ley en este caso.

Con información de N+

MCS