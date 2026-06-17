Muere Caballo tras Ser Atropellado junto a su Jinete en Puebla; Hay un Detenido

Eleodoro de 74 años y el caballo que montaba, resultaron gravemente heridos tras ser arrollados en la comunidad El progreso en Hueytamalco, Puebla.

Muere caballo tras accidente en Hueytamalco, Puebla.Foto: Carlos de la Sierra

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Tragedia en Hueytamalco: un caballo muere tras ser atropellado junto a su jinete de 74 años. La situación del jinete es crítica y requiere cirugía urgente. Un detenido por el accidente.

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