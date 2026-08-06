Joven Muere en Hospital por Mordedura de Serpiente Nauyaca en Las Choapas, Veracruz

Durante la noche del miércoles 5 de agosto, un joven de 23 años murió tras sufrir la mordedura de una serpiente nauyaca mientras se encontraba en el campo de Plan de Iguala, perteneciente al ejido Ricardo Flores Magón, en el municipio de Las Choapas.

El joven fue identificado como Joel Romero y de acuerdo a la información desde el domingo fue atacado por la serpiente nauyaca. Luego del ataque, su estado de salud se habría complicado y tres días después fue trasladado al Hospital Doctor Pedro Coronel Pérez, donde falleció en el estacionamiento. Autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes.

Aumenta aparición de osos hormigueros en Veracruz

Se ha detectado la presencia de osos hormigueros en calles de Veracruz, lo que expertos señalan, que se deriva de las manchas urbanas, mismas que siguen acabando con los hábitats de diversas especies.

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Recientemente apareció un hormiguero o brazo fuerte, como se le conoce popularmente en la entidad. El mamífero intentaba llegar a la zona del manglar de Arroyo Moreno en Boca del Río, pero topó con una barda que le impedía poder llegar.

Trepó por una pequeña palmera, pero no logró cruzar. Después de dos intentos a través de escalar una palmera más grande, logró cruzar la barda e internarse en la zona de manglares. El tamandúa que pareciera portar un chaleco negro, es inofensivo para los humanos, mientras no se le agreda.

En la región de Veracruz, cada vez es más común reportes de avistamiento de estos ejemplares en fraccionamientos de Medellín, Boca del Río y la Riviera Veracruzana. Tlacuaches, mapaches y osos hormigueros son las especies de mamíferos silvestres que más se avistan en esta zona de Veracruz.