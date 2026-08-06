Accidentes

Joven Muere en Hospital por Mordedura de Serpiente Nauyaca en Las Choapas, Veracruz

En el ejido Ricardo Flores Magón, en Las Choapas, un joven murió tras la mordedura de una serpiente Nauyaca

Joven murió por mordedura de serpiente en VeracruzEl joven fue trasladado al hospital Doctor Pedro Coronel Pérez donde perdió la vida. Foto: N+

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Un joven de 23 años muere tras ser mordido por una serpiente nauyaca en Las Choapas.

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