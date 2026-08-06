Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre con Signos de Violencia en Faldas del Cerro El Apache en Hermosillo

El cuerpo de un hombre, aún sin identificar, fue localizado con visibles signos de violencia y cubierto en bolsa negra en un lote baldío en las faldas del cerro de El Apache en Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo de Hombre con Signos de Violencia en Faldas del Cerro El Apache en HermosilloLocalizan Cuerpo de Hombre con Signos de Violencia en Faldas del Cerro El Apache en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Encuentran cuerpo de hombre con signos de violencia en Hermosillo. Fue hallado en un lote baldío en las faldas del cerro El Apache. Autoridades investigan.

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