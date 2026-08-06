Localizan Cuerpo de Hombre con Signos de Violencia en Faldas del Cerro El Apache en Hermosillo

Un hombre, del cual al momento se desconoce su identidad, fue encontrado sin vida la mañana del jueves en un lote baldío ubicado a un costado de la calle Del Molino, en las faldas del cerro El Apache, al surponiente de Hermosillo.

El hallazgo se registró poco antes de las 08:00 horas tras un reporte anónimo atendido por el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, quienes avisaron a las autoridades, para la llegada de elementos de distintas corporaciones, quienes encontraron a la víctima con evidentes huellas de violencia y maniatada.

El cuerpo fue encontrado cubierto con una bolsa negra y un costal de ixtle

Además, la parte superior del cuerpo y los brazos estaban cubiertos con una bolsa negra, mientras que la cabeza tenía un costal de ixtle y una camiseta color beige. El torso se encontraba semidesnudo y presentaba manchas de sangre.

Como señas particulares, el hombre vestía un short y tenis negros, así como calcetas color azul rey; además de que tenía diversos tatuajes en ambas piernas, entre ellos una imagen de la Santa Muerte, entre otros.

Al lugar acudieron Servicios Periciales para el procesamiento de la escena, así como el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo e iniciara las investigaciones correspondientes.