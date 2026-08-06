Adolescente de 14 Años es Lesionada a Balazos Presuntamente por su Padrastro en Hermosillo

Una adolescente de 14 años permanece hospitalizada en estado grave, luego de ser atacada a balazos en el interior de la vivienda donde habitaba, en la colonia Real del Valle, al norponiente de Hermosillo, durante la mañana de este jueves.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Euleterio y San Federico. De acuerdo con los primeros reportes, la menor recibió un disparo en el abdomen mientras se encontraba en el inmueble.

La menor sería intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión que pone en riesgo su vida

Tras la agresión, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Infantil, donde sería intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión, la cual pone en riesgo su vida.



Las primeras investigaciones señalan como presunto responsable al padrastro de la adolescente, quien huyó del lugar después del ataque.



En respuesta, autoridades de seguridad implementaron un operativo para tratar de localizar al sospechoso, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.