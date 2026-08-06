Seguridad

Adolescente de 14 Años es Lesionada a Balazos Presuntamente por su Padrastro en Hermosillo

Una menor de 14 años fue trasladada al hospital luego de ser agredida a balazos presuntamente por su padrastro en un domicilio de la colonia Real del Valle, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Adolescente de 14 Años es Lesionada a Balazos Presuntamente por su Padrastro en HermosilloAdolescente de 14 Años es Lesionada a Balazos Presuntamente por su Padrastro en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Destacado

Una menor de 14 años fue herida de bala en su hogar, presuntamente por su padrastro. La policía busca al sospechoso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+