Política

Murió César Hernando Fuentes Domínguez, Alcalde de Tonatico, Edomex

Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, confirmó el fallecimiento del edil y expresó su pésame

TonaticoEl edil fue electo en los comicios de mediados de 2024. Foto: Facebook | Cesar Fuentes Dominguez.

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