César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, Estado de México, murió luego de sufrir un accidente de tránsito, según reportes preliminares.

Delfina Gómez, gobernadora de la entidad, confirmó el fallecimiento del edil emecista y expresó su pésame.

"Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida.

"Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz", indicó en X.

Fuentes Domínguez llevaba un año y 8 meses en el cargo, tras ser electo en los comicios de medidados de 2024 y haber asumido a inicios del año pasado.

El Ayuntamiento de Tonatico igual despidió al alcalde y se solidarizó con su esposa, Elba Rosa López Lagunas, y el resto de sus familiares.

"Ha partido dejando un vacío profundo en su familia, en sus amigos y en tantas personas que tuvieron la oportunidad de caminar a su lado", publicó el gobierno local.

"Más allá del cargo, hoy despedimos a un ser humano, a un esposo, a un padre, a un amigo y a un hombre que dedicó parte de su vida al servicio de nuestro municipio", añadió.

"Tonatico siempre guardará memoria de su paso y de su trabajo por nuestra tierra", finalizó la esquela.

Otros políticos mexiquenses, así como fuerzas partidistas igual lamentaron la pérdida.

Apenas ayer, el alcalde participó en el certamen de la Reina de las Fiestas Patrias 2026 de Tonatico.

Los primeros reportes señalan que Fuentes Domínguez se accidentó al conducir una motocicleta, sin embargo, esto no se ha confirmado oficialmente.

Informes iniciales afirman que chocó con una patrulla municipal y aunque fue trasladado en condición grave a un hospital de Ixtapan de la Sal, falleció por la gravedad de sus lesiones en el impacto.

Fuentes Domínguez ganó las elecciones de 2024 abanderado por Movimiento Ciudadano y asumió como alcalde de Tonatico para el periodo 2025-2027.

Tonatico está ubicado al sur del Estado de México, a más de una hora de Toluca y dos horas de la Ciudad de México, en la región de la llamada Tierra Caliente. La cabecera municipal fue catalogada en la categoría turística de Pueblo Mágico en 2020. Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como "lugar del sol".

ASJ