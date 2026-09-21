Un presunto delincuente resultó lesionado luego de ser atropellado por el propietario de un negocio, quien aparentemente lo sorprendió cuando intentaba escapar tras un robo, en la colonia Los Lermas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Sebastián y General Bravo, donde elementos de la Policía de Guadalupe acudieron tras recibir el reporte de un robo en un establecimiento.De acuerdo con los primeros informes, el propietario del negocio observó a través del circuito cerrado de vigilancia que dos personas se encontraban aparentemente robando al interior del local.

Ante esta situación, el hombre salió del establecimiento y acudió al sitio, donde sorprendió a los dos hombres cuando aparentemente intentaban escapar. Durante la huida, uno de los presuntos delincuentes logró escapar del lugar, mientras que el segundo habría realizado una detonación de arma de fuego. En medio de la situación, el propietario utilizó su camioneta y atropelló al sospechoso, quien quedó lesionado sobre la vía pública.

El hombre fue identificado como Gustavo, de 20 años de edad, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. En el lugar, las autoridades localizaron y aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, además de un casquillo percutido.

Por estos hechos, los elementos policiacos también detuvieron al propietario del establecimiento, identificado como Marcos, de 30 años de edad, debido a las lesiones ocasionadas al presunto asaltante durante el atropellamiento.

Tanto el hombre señalado como presunto responsable del robo como el propietario del negocio quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras agentes recababan evidencias y realizaban las diligencias necesarias para esclarecer la secuencia de los hechos. Las investigaciones continuarán para determinar qué ocurrió durante el intento de escape, así como establecer la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

RR