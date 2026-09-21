Seguridad

Dueño de Negocio Atropella a Presunto Ladrón en Guadalupe, Nuevo León

Uno de los sospechosos resultó lesionado y fue trasladado a un hospital; también fue asegurada un arma calibre 9 milímetros

Camioneta destrozada tras atropellar a presunto ladrón en GuadalupeLa zona del atropello fue acordonada por las autoridades. Foto: N+

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El propietario sorprendió a dos hombres que aparentemente intentaban escapar tras un robo en su establecimiento

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