Seguridad

Detienen a Dos Personas en el AICM por Secuestro Agravado y Explotación Sexual

Semar, SSPC y FGR ejecutaron órdenes judiciales contra dos individuos requeridos por delitos de alto impacto

Hombre detenido en el AICMSSPC

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