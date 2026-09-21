Detienen a Dos Personas en el AICM por Secuestro Agravado y Explotación Sexual

Dos personas fueron detenidas en acciones distintas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que personal de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentara órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y explotación sexual.

En coordinación con la FGR, elementos navales detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

La captura se realizó como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad y de los operativos dirigidos contra personas señaladas como generadoras de violencia.

En una segunda intervención, personal de Marina, en coordinación con INTERPOL, detuvo a otra persona que era requerida mediante una orden de aprehensión por el delito de explotación sexual.

Ambas acciones fueron realizadas en el AICM como parte de la coordinación entre instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

A las dos personas detenidas se les informaron sus derechos y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y contribuir al cumplimiento de la ley en territorio nacional.