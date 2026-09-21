Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, fue sentenciado a 332 años y seis meses de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de la pena de prisión, se impuso al acusado una multa de un millón 626 mil 813 pesos.

De acuerdo con las investigaciones, Francisco “N” fue detenido en mayo de 2012 en la colonia Sector Centro, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos de la Secretaría de Marina (Marina).

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego y rescatadas 13 personas que se encontraban privadas de la libertad.

Tras la detención, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas ante el juez.

Luego de los procedimientos correspondientes, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Francisco “N”, quien fue identificado como integrante del Cártel del Golfo.