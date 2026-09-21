Seguridad

Dan 332 Años de Prisión a Francisco Chapa, Alias ‘El Cholo’, del Cártel del Golfo

La sentencia fue por la privación de la libertad de 13 personas, acopio de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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