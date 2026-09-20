Seguridad

Sheinbaum Afirma que No se Retirarán las Fuerzas de Seguridad de Sinaloa

La presidenta reiteró su respaldo total a la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava

Sheinbaum Afirma que No se Retirarán las Fuerzas de Seguridad de SinaloaClaudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Foto: Cepropie

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