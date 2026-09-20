Sheinbaum Afirma que No se Retirarán las Fuerzas de Seguridad de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo, durante un evento en Sinaloa, que el Gobierno federal mantendrá de forma indefinida a las fuerzas de seguridad desplegadas en el estado en respaldo a la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, quien asumió el cargo el pasado 25 de agosto tras la segunda licencia indefinida del gobernador Rubén Rocha Moya, señalado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Con ella, primero que todas las fuerzas federales y todo lo que se requiera, va a permanecer aquí siempre, todo el tiempo que sea necesario. No vamos a retirar a ningún elemento del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina; van a permanecer en Sinaloa apoyando a la gobernadora y sobre todo al pueblo de Sinaloa", declaró.

Durante el mismo evento, Sheinbaum rechazó la injerencia de gobiernos extranjeros en el país. "No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro (...) La injerencia genera violencia, la cooperación para el desarrollo genera paz", sentenció.

Sheinbaum anunció que, a partir de la próxima semana, distintos integrantes de su gabinete visitarán el estado de forma escalonada: primero el gabinete de seguridad, después el de Agricultura y Desarrollo Rural —con el compromiso de que "no va a faltar el dinero para el apoyo a los agricultores"—, y posteriormente el de Energía junto con la Comisión Federal de Electricidad, luego de acordar con la gobernadora ampliar un mes más el subsidio energético para la entidad.

También confirmó que el secretario de Educación Pública acudirá para impulsar la construcción de 20 preparatorias adicionales en Sinaloa, que se reunirá con el titular de la Unidad de Aduanas, José Merino, por la entrada de camarón importado que compite con la producción local, y que la Secretaría de Hacienda enviará a su subsecretaria de Egresos para gestionar un presupuesto extraordinario para el estado.

La presidenta anunció además la ampliación del programa Jóvenes Unen al Barrio en Culiacán, que buscará alcanzar a cinco mil jóvenes con actividades sociales, educativas, culturales y deportivas, y la construcción de diez centros deportivos México Imparable en la entidad.

Como parte de un balance de programas sociales en Sinaloa, Sheinbaum reportó que 378,869 adultos mayores reciben pensión del bienestar, 89,744 personas con discapacidad cuentan con apoyo económico, 121,289 jóvenes reciben la beca Benito Juárez de nivel preparatoria y 124,535 estudiantes de secundaria son beneficiarios del programa ampliado este año. En el sector agrícola, reportó 34,000 pequeños productores con apoyo de Producción para el Bienestar.

En materia de infraestructura, mencionó la construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita, la rehabilitación de la red carretera federal, un puente vehicular en Mazatlán y 55,300 viviendas en desarrollo, además de la edificación del nuevo Hospital General Regional de Culiacán del IMSS Bienestar y un nuevo hospital general en Guamúchil. Anunció también la apertura, a partir de enero de 2027, de más de 400 consultorios médicos gratuitos en todo el estado.

Con información de N+.

CT