Internacional

Matan a Susy Aponte, 'La China Polo', En Medio de Simpatizantes Durante Acto de Campaña

La periodista era candidata para el Gobierno Regional por el partido Socios por Áncash en Perú

Susy Aponte, La China Polo, candidata regional de PerúSusy Aponte había denunciado amenazas en su contra. Foto: Facebook
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