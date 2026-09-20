La periodista y candidata política peruana Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', fue asesinada en medio de simpatizantes, mientras caminaba por un mercado de Caraz, una ciudad de la región andina de Áncash.

Un hombre armado disparó en contra de Polo e hirió de gravedad a otras dos personas la tarde del sábado 19 de septiembre de 2026, mientras realizaban actos de la campaña que ella encabezaba para el Gobierno Regional por el partido Socios por Áncash.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, la 'China Polo' acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

Revoredo fue reasignado de puesto en las últimas horas, según una resolución suprema publicada este domingo, y su nuevo cargo es el de director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

Así como Revoredo, otros 19 generales y tres tenientes generales de la Policía Nacional han sido reasignados de sus puestos, de acuerdo a la resolución, y el nuevo director de Investigación Criminal es el general Ricardo Espinoza, quien estuvo al mando de la región policial en La Libertad, una de las jurisdicciones con el más alto índice de criminalidad organizada en el país.

"Como siempre he dicho, señores: ¡MIEDO NO TENGO! Pero tampoco soy ingenua. Si están intentando callarme o preparar algo contra mí, quiero que desde ahora quede evidencia de todo lo que está ocurriendo", publicó Aponte Polo en su cuenta de Facebook el viernes.

Aponte Polo había ganado popularidad en redes sociales por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción.

El crimen quedó grabado en video, donde se puede ver la presencia de simpatizantes y personas de su equipo de campaña con banderines del partido, mientras ella ofrecía declaraciones, cuando recibió el impacto.

La Policía peruana informó la captura de un ciudadano venezolano como presunto autor del ataque. Este domingo, el Ministerio Público confirmó que hay tres sospechosos detenidos. Entre ellos estarían el presunto autor de los disparos, una persona que lo habría transportado y una tercera que supuestamente financió el asesinato.

La Fiscalía de Perú investiga el asesinato de la periodista como presunto sicariato (homicidio por encargo).

Desde las redes sociales de 'China Polo' se ha hecho un llamado para llegar al autor intelectual.