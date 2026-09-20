Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó e hirió en la espalda a un migrante venezolano en Austin, Texas.

El hombre, de 28 años, fue identificado por sus familiares como Wilber Garcés y, según informaron las autoridades de la ciudad en una rueda de prensa, fue trasladado a un hospital local con una herida de bala “en el torso” y se encuentra en condición médica “grave”.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, no respondió de inmediato a las solicitudes de información, indicó la agencia estadounidense AP.

Los agentes de policía de Austin no participaron en la operación ni en el tiroteo, declaró Davis a los periodistas.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo estar "muy enojado" por el hecho y declaró que desea que el departamento de policía de la ciudad participe en la investigación para que pueda ofrecer una perspectiva objetiva e independiente. Watson añadió que no considera apropiado que el ICE lleve a cabo la investigación por su cuenta.

Davis indicó que no disponía de muchos detalles tan poco tiempo después del incidente, pero añadió que la unidad de investigaciones especiales del departamento se encontraba en el lugar de los hechos.

Medios locales informaron que un Toyota Corolla de color azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado; el vehículo presentaba daños en la puerta del pasajero y lo que parecían ser impactos de bala.

En el lugar se desplegó un importante dispositivo policial y se congregó una multitud de curiosos.

El congresista estadounidense Greg Casar, que representa partes de Austin, exigió transparencia mientras se investiga el tiroteo.

"El horror ha llegado a nuestra ciudad: agentes del ICE han disparado a una persona en Austin esta mañana", escribió Casar en X. "A medida que se conocen los hechos, exijo una investigación exhaustiva e independiente, la publicación inmediata de las imágenes de las cámaras corporales y que se exijan responsabilidades a cualquier agente del ICE que haya infringido la ley".

En julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y originario de Houston, después de que agentes federales en vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras trasladaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo.

También en julio, Johan Sebastián, un colombiano de 25 años, recibió un disparo de un agente del ICE en Maine.

Las acciones de las autoridades en materia de control migratorio fueron duramente criticadas el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Con información de AP y EFE.