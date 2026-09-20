Internacional

Agente de ICE Disparó e Hirió a un Migrante Venezolano en Austin, Texas

El hombre, de 28 años, fue identificado por sus familiares como Wilber Garcés; fue trasladado a un hospital local con una herida de bala 'en el torso' y se encuentra en condición médica 'grave'

Agentes federales operan tras disparo de elemento de ICE contra hombre en AustinFoto: Reuters
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