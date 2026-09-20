Internacional

La Ultraderecha se Impone en el Noreste de Alemania

CDU sufre su peor resultado estatal desde 1945 y Merz insiste en mantener sus reformas

La Ultraderecha se Impone en el Noreste de AlemaniaFoto: AP / Archivo

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