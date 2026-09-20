El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en el estado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, con entre 37 % y 38 % de los votos según sondeos a pie de urna, mientras la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, cayó a entre 5 % y 5,5 %, su peor resultado en un estado alemán desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El mismo domingo se celebró una segunda elección estatal, en Berlín, donde la CDU se proyectó en segundo lugar con 20 % de los votos, detrás de Die Linke, que lideró con 24,5 %, de acuerdo con el sondeo a pie de urna de la radiodifusora pública alemana ARD.

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Merz calificó el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Antepomerania como "un desastre", pero rechazó cualquier retroceso en la agenda de reformas económicas de su gobierno. Argumentó que los problemas económicos y políticos de Alemania hacen más urgentes, no menos, las reformas que él mismo ha descrito como potencialmente dolorosas para la mayor economía de Europa.

El canciller dijo que continuará el plan de reformas "con entereza, firmeza y paciencia".

Merz, de 70 años, llegó al cargo hace 16 meses con la promesa de reactivar una economía prácticamente estancada, pero no ha logrado mejorar el ánimo nacional y él mismo se ha vuelto una figura impopular. Pese a las derrotas del domingo, afirmó que planea permanecer en el cargo hasta el final de su mandato.

El avance de AfD ya se había reflejado el 6 de septiembre en Sajonia-Anhalt, otro estado del este del país, donde el partido tiene ahora su mejor oportunidad histórica de encabezar el primer gobierno regional de extrema derecha en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Ese resultado debilitó aún más la posición de Merz dentro de su propio partido, donde en las últimas dos semanas surgieron llamados internos —sin respaldo público de ningún aliado de primer nivel— para reemplazarlo como canciller.

Merz canceló un viaje previsto para la próxima semana a Nueva York, donde iba a participar en la Asamblea General de la ONU.

Con información de AP y EFE.

CT