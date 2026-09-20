El desborde del río Zapotlanejo, Jalisco, dejó 46 casas inundadas en la colonia La Cantera, por la fuerte lluvia que se registró en el municipio. La cifra de viviendas afectadas todavía se encuentra en proceso de actualización.
De acuerdo a información preliminar de Protección Civil y Bomberos, el agua afectó menaje de las viviendas, como colchones, refrigeradores, y otros muebles.
María Jiménez es una de las vecinas que perdió sus cosas tras la inundación de su casa, y además, asegura que esta es la segunda ocasión en que ocurre este tipo de incidentes en temporada de lluvias.
"No sé si ya grabaste adentro, que ya no hay nada. Ya van dos veces y no es justo, apenas nos estábamos recuperando un poquito y otra vez la cocina y todo se fue, ya no sirvió. El agua me llegaba aquí y estábamos recuperando un poquito", manifestó Jiménez.
La mujer comentó que fue rescatada por un vecino desde el patio de su casa, ya que el agua le llegaba hasta el cuello y no podía salir por la puerta principal.
"Pues vamos a limpiar y a ver aunque sea un colchón, verdad, y a ver si nos traen alguna colcha o algo, sábanas", pidió la vecina.
La señora María Jiménez pidió apoyo de las autoridades y de la ciudadanía, ya que no tendrá dónde pasar la noche tras la pérdida de sus muebles.
Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que mantiene presencia y atención en Zapotlanejo; se estableció un puesto de comando, desde donde se coordinan las acciones de evaluación en las zonas afectadas.
Los trabajos prioritarios se concentran en limpieza y saneamiento de las viviendas afectadas y de negocios, así como recuperación de vialidades.