El desborde del río Zapotlanejo, Jalisco, dejó 46 casas inundadas en la colonia La Cantera, por la fuerte lluvia que se registró en el municipio. La cifra de viviendas afectadas todavía se encuentra en proceso de actualización.

De acuerdo a información preliminar de Protección Civil y Bomberos, el agua afectó menaje de las viviendas, como colchones, refrigeradores, y otros muebles.

María Jiménez es una de las vecinas que perdió sus cosas tras la inundación de su casa, y además, asegura que esta es la segunda ocasión en que ocurre este tipo de incidentes en temporada de lluvias.

"No sé si ya grabaste adentro, que ya no hay nada. Ya van dos veces y no es justo, apenas nos estábamos recuperando un poquito y otra vez la cocina y todo se fue, ya no sirvió. El agua me llegaba aquí y estábamos recuperando un poquito", manifestó Jiménez.