Sociedad

Desborde en Zapotlanejo, Jalisco, Deja Alrededor de 46 Casas Inundadas

Casi tres decenas de viviendas fueron afectadas en la colonia La Cantera debido a la fuerte lluvia que provocó el que el arroyo se desbocara

Casas inundadasAl menos 30 viviendas fueron inundadas tras el desborde del río Zapotlanejo, en La Cantera. Foto: N+

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Inundaciones en Zapotlanejo dejan alrededor de 46 casas afectadas. Vecinos como María Jiménez piden ayuda tras perder todo por segunda vez

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