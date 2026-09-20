Un hombre fue ejecutado a balazos durante la noche del sábado, luego de ser sorprendido al momento de bajar de una camioneta en el Cuarto Sector de Cumbres, al poniente de Monterrey, Nuevo León. Los hechos ocurrieron sobre la calle Fray Marcos de Niza, en las inmediaciones de este sector habitacional, donde se reportó un ataque armado que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, el hombre fue interceptado de manera sorpresiva por sus agresores cuando descendía de una camioneta. La víctima tenia como vestimenta vestido de vaquero el cual recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, principalmente a la altura del tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el sitio antes de que los cuerpos de auxilio pudieran brindarle atención.

Tras el reporte de la agresión, elementos de seguridad acudieron al lugar y establecieron un perímetro para resguardar la escena y evitar que se alteraran los indicios relacionados con el ataque. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos realizaban las diligencias correspondientes. Los especialistas recabaron evidencias y procesaron el lugar como parte de las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y tratar de identificar a los responsables.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece sin ser confirmada por las autoridades. Asimismo, no se han dado a conocer las características de los agresores ni el vehículo en el que pudieron haber escapado después de cometer el ataque.

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Luego del homicidio, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en el sector para tratar de localizar a los responsables. Elementos policiacos recorrieron calles cercanas y mantuvieron presencia en la zona, mientras continuaban las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

La Fiscalía será la encargada de integrar la carpeta de investigación y establecer las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho violento registrado en el poniente de Monterrey.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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