Seguridad

Ejecutan a Hombre Vestido de Vaquero al Bajar de Camioneta en Cumbres, NL

El ataque ocurrió durante la noche sobre la calle Fray Marcos de Niza, en el Cuarto Sector de Cumbres

Muere hombre en CumbresMuere hombre tras ataque a balazos.Foto: N+

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La víctima recibió varios impactos de arma de fuego y murió antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

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