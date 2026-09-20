Elementos de Fuerza Civil se movilizaron ante un enfrentamiento con civiles armados registrado en el municipio de Los aldamas , Nuevo León, donde cuatro hombres fueron abatidos, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han detallado cómo inició el enfrentamiento ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Tras la intervención, los elementos estatales localizaron y aseguraron cuatro armas largas, además de diversos cargadores y cartuchos. También fue asegurado equipo táctico que presuntamente se encontraba en poder de los civiles involucrados en el enfrentamiento.

Como parte de las acciones realizadas en el lugar, las autoridades aseguraron además un vehículo, el cual quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes. Fuerza Civil informó que ninguno de sus elementos resultó lesionado durante el enfrentamiento.

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La zona permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan indicios para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. Será la autoridad investigadora la encargada de determinar la identidad de los cuatro hombres abatidos y esclarecer las circunstancias que llevaron al enfrentamiento con los elementos de seguridad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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