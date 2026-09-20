Seguridad

Abate FC a 4 Presuntos Delincuentes tras Enfrentamiento en Los Aldamas, NL

Autoridades aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo tras el operativo

Fuerza Civil en Los AladamasAtaque contra Fuerza Civil en Los Aldamas.Foto: FC

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Ningún elemento de seguridad resultó herido durante la intervención registrada en el municipio.

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