Una pareja fue atacada a balazos en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, la noche del sábado.

El ataque ocurrió cerca de la Unidad Habitacional Narcisio Bassols, en la colonia del mismo nombre, sobre la avenida 606, casi esquina con la calle Agrupamiento B, de acuerdo con reportes preliminares.

El primer reporte extraoficial indicó que el hombre murió a causa de los impactos de arma de fuego, y que la mujer fue llevada al hospital, herida gravemente. Aunque otras versiones afirman que ella igual falleció.

Al momento, autoridades de seguridad y ministeriales no han informado oficialmente el saldo de la balacera ni si hubo personas detenidas.

Policías capitalinos se movilizaron a la zona y acordonoran la escena criminal para el levantamiento de los indicios.

Asimismo, se revisan cámaras de seguridad para detectar hacia dónde huyeron los sicarios, quienes, presuntamente, viajaban en una motocicleta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha presumido una constante reducción en homicidios dolosos, así como en delitos de alto impacto en la actual administración.

Sin embargo, eso contrasta con agresiones habituales en la zona centro, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tiene su bastión la Unión Tepito.

En los últimos dos años, el gobierno capitalino ha desarticulado 46 células criminales, según el balance ofrecido la primera semana de este mes, con más de mil 400 detenciones de la Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito.

En la Gustavo A. Madero se han reportado grupos ligados con narcomenudeo y extorsión, según datos oficiales. Entre esos bandos están "Los Bobby", así como la Unión Tepito.

Otras facciones con presencia en el sur de la capital del país son la Gente de la T, La Glendisa, la célula de Don Pollo, Los Tanzanios, el Cártel de Tláhuac y La Llanta Ponchada.

Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía de la CDMX, ha dicho que ningún grupo delictivo tiene presencia en toda la capital y que sus actividades están acotadas a zonas determinadas.

Si bien, ha reconocido el arraigo y nivel de violencia de la Unión Tepito, ha dicho que el cártel capitalino se expandió del centro a la periferia desde 2019, incluso a entidades vecinas como el Estado de México, Morelos y Tlaxcala, como parte de una estrategia para evitar la acción de la justicia.

ASJ