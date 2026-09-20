Seguridad

Atacan a Balazos a Una Pareja en la Alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha destacado una constante reducción en homicidios dolosos, pero hay ataques constantes en diversas zonas

GAMEn la Gustavo A. Madero se han reportado grupos ligados con narcomenudeo y extorsión. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

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