Internacional

Rusia Derriba Mil Drones Ucranianos; Zelensky Presume Golpe a Industria Petrolera

El alcalde de Moscú describió la ofensiva como el "mayor ataque de la historia" contra la capital rusa, donde se realizan elecciones parlamentarias

MoscúEl gran ataque se produjo en el tercer y último día de votación de las primeras elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia. Foto: Reuters.

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