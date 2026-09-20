Internacional

Irán Afirma que Comunicó a EUA sus Condiciones Para Negociar Fin de la Guerra

La República Islámica dijo que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan sus demandas y se implementen los compromisos de Washington

IránLa guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto. Foto: Reuters.

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