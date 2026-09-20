Internacional

Ataque de EUA en el Caribe Deja Cuatro Muertos en Lancha Vinculada al Narcotráfico

Es el segundo ataque de este tipo reportado por Washington en menos de diez días

Ataque de EUA en el Caribe Deja Cuatro Muertos en Lancha Vinculada al NarcotráficoFoto: X / @Southcom

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