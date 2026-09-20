Estados Unidos atacó este sábado una lancha rápida en el mar Caribe que, según el Comando Sur, operaba en rutas del narcotráfico, en un operativo que dejó cuatro personas muertas.

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó el ataque contra la embarcación, que de acuerdo con el reporte de la dependencia militar operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

El Comando Sur señaló que la inteligencia confirmada estableció la participación activa de la embarcación en el narcotráfico, y calificó a las cuatro personas fallecidas como "narcoterroristas".

La dependencia acompañó el reporte con un video del ataque, de siete segundos y marcado como material sin clasificar, en el que se observa el momento del impacto contra la embarcación.

El ataque de este sábado es el segundo de este tipo en menos de diez días. El pasado 10 de septiembre, Estados Unidos atacó otra lancha rápida en el océano Atlántico, operativo que provocó la muerte de otras tres personas, a quienes las autoridades estadounidenses también calificaron como narcoterroristas.

Con información de EFE.