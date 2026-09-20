Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, enfrenta un cargo por homicidio en segundo grado con un arma en Miami, Florida, luego de que su madre fuera encontrada muerta dentro del departamento que ocupaba en un edificio de lujo de Brickell.

El hombre fue detenido el 4 de septiembre después de que policías acudieron al complejo Solitair Brickell por un reporte de emergencia. De acuerdo con el informe de arresto, los agentes encontraron al empresario y dueño de los restaurantes “Cambalache” en el vestíbulo con manchas de sangre en las manos, la ropa y los zapatos. En el departamento, ubicado en el piso 47, localizaron a una mujer con múltiples heridas de arma blanca.

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Según el reporte policial, Stefano dijo a los agentes que estaba tratando de defenderse. Las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió dentro del departamento antes de la agresión ni han presentado una conclusión sobre esa versión. El acusado permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial; una jueza le negó la libertad bajo fianza y el expediente registra además una retención migratoria.

La investigación incluye el análisis de las grabaciones de seguridad del edificio y los registros de acceso al inmueble. La policía señaló que estas evidencias permitieron reconstruir parte de los movimientos de Cremasco-Cicero y de la víctima durante las horas previas al hallazgo.

Stefano Eduardo Cremasco-Cicero es un empresario nacido en México y de familia argentina. Es hijo de Óscar Daniel Cremasco, fundador de Grupo Cambalache, compañía dedicada a la gastronomía argentina y vinculada a una operación restaurantera que posteriormente se extendió a otros mercados.

Antes de su detención, Cremasco-Cicero se desempeñaba como gerente de operaciones de la división estadounidense de Grupo Orfano, un grupo de hospitalidad con restaurantes en México, Estados Unidos y Argentina. Entre sus proyectos se encontraba 1986 Steak House, un restaurante de cocina argentina que abrió en mayo de 2026 en Coconut Grove, Miami.

El establecimiento fue creado por Cremasco-Cicero y representa el primer concepto nuevo de Grupo Orfano en dos décadas. El restaurante está ubicado en Mayfair Plaza y su propuesta está centrada en cortes argentinos, parrilla al fuego y vinos de ese país.

Grupo Orfano cuenta con 18 restaurantes y entre sus marcas figuran Cambalache y Puerto Madero, de acuerdo con publicaciones especializadas sobre la apertura de 1986 Steak House. El proyecto de Miami también tomó como referencia el Mundial de 1986, celebrado en México y ganado por Argentina.