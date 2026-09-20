Despliegan Operativo en Bares y Centros Nocturnos de Monterrey y San Pedro

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo de inspección en bares, cantinas y centros nocturnos ubicados en distintos puntos de Monterrey y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El despliegue fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República , quienes realizaron revisiones en diferentes establecimientos con el objetivo de detectar posibles actividades ilícitas.

Durante las acciones participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes llevaron a cabo recorridos e inspecciones en negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y entretenimiento nocturno. Uno de los puntos donde se registró la movilización fue en el Centro de Monterrey, donde elementos de seguridad acudieron a diversos bares y cantinas para efectuar las revisiones correspondientes.

De manera simultánea, el operativo también se extendió hacia el municipio de San Pedro Garza García, donde las autoridades realizaron acciones similares en establecimientos nocturnos.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades buscaban localizar armas de fuego, drogas u otros objetos relacionados con posibles delitos.

La presencia de los elementos de seguridad generó movilización en las zonas donde se llevaron a cabo las inspecciones, mientras los establecimientos fueron revisados como parte de las acciones de seguridad.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el número de establecimientos inspeccionados ni si durante el operativo se registraron personas detenidas o aseguramientos. Las corporaciones participantes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar si alguno de los establecimientos revisados incurrió en alguna actividad ilícita.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para reforzar la vigilancia en establecimientos nocturnos de la zona metropolitana de Monterrey.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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