Seguridad

Despliegan Operativo en Bares y Centros Nocturnos de Monterrey y San Pedro

Elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron inspecciones para detectar posibles actividades ilícitas en distintos establecimientos.

Operativo en Monterrey, Nuevo LeónCateos en Centros nocturnos.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las acciones de seguridad estuvieron enfocadas en la búsqueda de armas, drogas y otros objetos relacionados con algún delito.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Despliegan Operativo en Bares y Centros Nocturnos de Monterrey y San Pedro | N+