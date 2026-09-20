Tres hombres originarios del estado de Jalisco fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalados por su presunta relación con un robo con violencia registrado en una casa de cambio de la colonia Mitras Norte. Los detenidos fueron identificados como Ismael de 28 años; Alfredo `N´ , de 27, y Carlos `N´, de 46 años, quienes fueron capturados alrededor de las 12:15 horas sobre la calle Serafín Peña, entre Washington y Modesto Arreola, en el Centro de Monterrey.

La movilización comenzó después de que las autoridades recibieron un reporte sobre la presencia de personas armadas en una torre de departamentos ubicada en el primer cuadro de la ciudad.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron en el exterior del inmueble un vehículo del estado de Jalisco. De acuerdo con las autoridades, la unidad contaba con un reporte relacionado con la huida de un robo con violencia cometido durante la mañana en una casa de cambio ubicada sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Mitras Norte. Según los datos proporcionados por la víctima, durante el robo los responsables presuntamente se apoderaron de 350 mil pesos en efectivo y 3 mil 700 dólares.

Mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad, los policías observaron que uno de los hombres que habría salido del establecimiento abordó el automóvil, por lo que se inició su búsqueda hasta ubicarlo estacionado afuera de la torre de departamentos. Con autorización del personal de seguridad del inmueble, los elementos ingresaron y se dirigieron hasta el piso número 12, donde se había reportado la presencia de personas armadas.

En el lugar fueron detenidos los tres hombres. Durante la inspección, los oficiales localizaron dos armas de fuego, 28 envoltorios con hierba verde con características de la marihuana, 235 mil 290 pesos en efectivo y un teléfono celular, que presuntamente pertenecía a la víctima de la casa de cambio. Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

El vehículo también fue asegurado para continuar con las investigaciones y establecer si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos registrados en Monterrey o en otras entidades del país.

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