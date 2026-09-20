Seguridad

Detienen a Tres Hombres de Jalisco con Armas y Dinero en Monterrey

El operativo se realizó luego de que autoridades recibieran un reporte sobre personas armadas en un edificio del Centro

Detenidos tras robo en MonterreyDetienen a Tres Hombres de Jalisco.Foto: Policía de Monterrey

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La investigación inició tras un robo registrado durante la mañana en una casa de cambio de la colonia Mitras Norte.

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