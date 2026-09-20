Sociedad

Primer Frente Frío de la Temporada Llegará a México a Inicios de la Próxima Semana

El SMN prevé 56 frentes fríos entre septiembre y mayo, seis más que el promedio histórico

Primer Frente Frío de la Temporada Llegará a México a Inicios de la Próxima SemanaFoto: Cuartoscuro / Archivo

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