El primer frente frío de la temporada 2026-2027 se aproximará a la frontera norte de México entre el lunes 21 y el miércoles 23 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé un total de 56 sistemas de este tipo para todo el periodo, hasta mayo de 2027 —seis más que el promedio histórico de 50, calculado con datos de 1991 a 2020—. Su paso ocasionará fuertes rachas de viento en esa región.

El anuncio llega en medio de un fin de semana con lluvias fuertes a intensas en buena parte del país, generadas por la interacción de varios sistemas: el monzón mexicano, una onda tropical, canales de baja presión, vaguadas en altura y una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que el SMN mantiene en vigilancia estrecha.

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Para este sábado, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Sinaloa y Chiapas; lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz. En Baja California, Baja California Sur y Sonora, las temperaturas alcanzarán entre 40 y 45 grados.

El domingo, el patrón se recorre hacia el sur y sureste del país: las lluvias más intensas, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, mientras la zona de baja presión continúa su desplazamiento hacia el norte frente a las costas de Colima y Michoacán.

De lunes a miércoles, esa zona de baja presión podría intensificarse frente al Pacífico Central mexicano, con vientos fuertes y oleaje de hasta 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras la onda tropical número 40 se desplaza sobre el sureste del territorio nacional.

Con información de N+.

CT